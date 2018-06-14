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    «ТНС Энерго» стала титульным спонсором «Ростова»

    Ростов РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Титульным спонсором «Ростова» в первой половине следующего сезона будет компания «ТНС Энерго Ростов-на-Дону», информирует «РБК».

    Сумма сделки оценивается в 59 миллионов рублей
    Сумма сделки оценивается в 59 миллионов рублей
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    Сделка оценивается в 59 миллионов рублей, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

    По договору, рассчитанному с 29 июля по 10 декабря 2018 года, игроки «Ростова» обязаны сыграть в 10 матчах РФПЛ в сезоне-2018/19 с символикой спонсора на форме.

    Заключенное соглашение также дает право «ТНС Энерго» использовать статус «титульного спонсора» в официальных пресс-релизах, заявлениях для СМИ, официальных сообщениях.

    В декабре 2017 года между «ТНС Энерго» и ФК «Ростов» был заключен аналогичный контракт. Однако его сумма была почти в два раза больше — 101,6 миллионов руб.

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