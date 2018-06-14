«ТНС Энерго» стала титульным спонсором «Ростова»

Титульным спонсором «Ростова» в первой половине следующего сезона будет компания «ТНС Энерго Ростов-на-Дону», информирует «РБК».

Сделка оценивается в 59 миллионов рублей, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

По договору, рассчитанному с 29 июля по 10 декабря 2018 года, игроки «Ростова» обязаны сыграть в 10 матчах РФПЛ в сезоне-2018/19 с символикой спонсора на форме.

Заключенное соглашение также дает право «ТНС Энерго» использовать статус «титульного спонсора» в официальных пресс-релизах, заявлениях для СМИ, официальных сообщениях.

В декабре 2017 года между «ТНС Энерго» и ФК «Ростов» был заключен аналогичный контракт. Однако его сумма была почти в два раза больше — 101,6 миллионов руб.