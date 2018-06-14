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    Йерро: Уверены, что наши ребята могут выиграть матч с Португалией

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    Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира против команды Португалии.

    Фернандо Йерро
    Фернандо Йерро
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    Йерро был назначен на пост главного тренера сборной Испании в среду, 13 июня, после увольнения Хулена Лопетеги.

    «У нас не было времени, чтобы что-то менять, но мы знаем четко, что нам нужно. Четкая идея и четкая концепция. И менять что-то в этой ситуации просто невозможно

    Достаточно много работы было сделано. Мы очень уважаем соперника, это команда с огромным опытом, это чемпион Европы. Но мы преисполнены уверенности, что наши ребята могут выиграть этот матч.

    Мы уверены, что достаточно подготовлены, знаем четко, что нам нужно. Соперника мы уважаем, но полностью уверены и в наших ребятах, и в том, что работа принесет плоды», — приводит слова Йерро РИА «Новости».

    Добавим, что встреча состоится 15 июня на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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