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    Бенатия: Против Азмуна нет особого плана

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    Защитник «Ювентуса» и сборной Марокко Мехди Бенатия поделился ожиданиями от старта команды на чемпионате мира в России.

    Мехди Бенатия
    Мехди Бенатия
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    Марокканцы сыграют с Ираном 15 июня в Санкт-Петербурге, с Португалией 20 июня в Москве, в «Лужниках», и с Испанией 25 июня в Калининграде.

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    • «Участие в чемпионате мира – это нечто экстраординарное для нас. Это мечта, которая сбылась для многих. Ради этого была проделана огромная работа.

    Мы долго шли к этому со своего последнего чемпионата мира. Это замечательное чувство, что мы выполнили задачу и попали сюда. Мы способны показать хороший результат в первом матче.

    Многим было непросто. В футболе ты получаешь то, что заслуживаешь. Мы проделали большую тяжелую работу. Мы знаем, что нужно было сделать, чтобы оказаться на чемпионате мира.

    У нас огромное желание показать что-то большее. Мы страна, достойная уважения, и хотим показать свои ценности.

    Очень много времени прошло для такой страны, как мы. Наш народ действительно любит футбол. Казалось, вечность прошла. Мы понимаем, какой выпал шанс, какие наши сильные стороны.

    Постараемся продвинуться как можно дальше. Мы много работали, чтобы выйти на матчи спокойными и создать что–то интересное. Сама игра будет ответом, сможем ли мы показать сильный уровень.

    Мы на многое способны. Молодые ребята могут многое показать. Мы проделали огромный путь и готовы добиться больших достижений.

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    • Я думаю, что план на матч с Ираном прост: когда будем играть, нужно проявить бойцовский дух, насколько это возможною.

    Знаю, что в последние годы было тяжело играть с иранцами, но нужно стараться играть как команда. Мы способны забить гол.

    Против Азмуна нет особого плана. Да, он забивал важные голы, но у всех команд отличное качество игры. Мы прекрасно работали и располагаем всем необходимым, чтобы добиться результата», – передает слова Бенатия «Советский спорт в Санкт–Петербурге».

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