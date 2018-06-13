Братья Бакаевы продлили контракты со «Спартаком»

Московскийобъявил о подписании новых контрактов с полузащитниками сообщает официальный сайт «красно-белых».

21-летний Зелимхан заключил соглашение сроком до лета 2022 года, 19-летний Солтмурад – до лета 2020 года.

Зелимхан дебютировал за «Спартак» 23 сентября 2015 года в гостевом матче 1/16 финала Кубка России с «Волгой» (7:0). За два с половиной года Бакаев провел за основную команду восемь матчей (три из них – в стартовом составе). За «Спартак-2» в ФНЛ у Бакаева четыре гола в 51 матче.

На счету Солтмурада 37 игр (шесть голов) в молодежном первенстве, а также шесть матчей (один гол) в Юношеской лиге УЕФА.