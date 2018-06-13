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    Братья Бакаевы продлили контракты со «Спартаком»

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    Московский «Спартак» объявил о подписании новых контрактов с полузащитниками Зелимханом и Солтмурадом Бакаевыми, сообщает официальный сайт «красно-белых».

    Зелимхан и Солтмурад Бакаевы
    Зелимхан и Солтмурад Бакаевы
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  • 21-летний Зелимхан заключил соглашение сроком до лета 2022 года, 19-летний Солтмурад – до лета 2020 года.

    Зелимхан дебютировал за «Спартак» 23 сентября 2015 года в гостевом матче 1/16 финала Кубка России с «Волгой» (7:0). За два с половиной года Бакаев провел за основную команду восемь матчей (три из них – в стартовом составе). За «Спартак-2» в ФНЛ у Бакаева четыре гола в 51 матче.

    На счету Солтмурада 37 игр (шесть голов) в молодежном первенстве, а также шесть матчей (один гол) в Юношеской лиге УЕФА.

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