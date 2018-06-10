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    Титов: «Енисей» пришел надол­го

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    Тренер «Енисея» Егор Титов поделился мнением о перспективах красноярского клуба в сезоне-2018/19.

    Егор Титов
    Егор Титов
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  • «Интересны ли нам игроки "Тосно"? Не буду сейчас об этом говорить. И в "Амкаре" есть интересные футболисты, в "Анжи", которые, думаю, готовы пойти в "Енисей". Мы анализируем ситуацию. Скоро все узнаете. Если в ближайшее время утвердим бюджет, то подпишем некоторых игроков еще до чемпионата мира.

    Нам подтвердили, что ведется работа в этом направлении [по реконструкции стадиона]. Для нас очень важно играть в Красноярске. Надеюсь, так и будет. Болельщики этого очень ждали. Каждый матч, уверен, будет празд­ником.

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    • В ближайшее время Аленичев летит в Красноярск. Тогда наступит понимание, [где команда начнет сезон]. Но надеюсь, что руководители лиги попробуют составить календарь так, что первые матчи мы сыграем на выезде, а дальше – у себя дома.

    Разрешат ли зимой играть в манеже? Это вопрос не ко мне. Мы пытаемся его решить. Когда холодно, конечно, хотелось бы играть там. Прекрасный манеж, со своей аурой. Но вмещает, к сожалению, мало. Всего три тысячи. Если РФПЛ пойдет навстречу, будет здорово. Нет — найдем выход из ситуации.

    Задача — хорошо отработать. В первую очередь. Закрепиться, подняться как можно выше и достойно выступить. Но многое, опять же, зависит от внешних факторов. От бюджета и так далее. Надеюсь, скоро порадуем наших болельщиков хорошими трансферами. Думаю, все то, что происходит с "Тосно", здесь нереально. "Енисей" пришел надол­го. Уверен в этом», — цитирует Титова «СДЗД».

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