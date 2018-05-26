«Енисей» может отпустить Аленичева, если будут предложения

Директорзаявил, что клуб планирует продолжать сотрудничество с, однако может отпустить тренера, если поступят предложения.

«У Дмитрия Анатольевича действующий контракт, который будет действовать еще сезон. Мы планировали и планируем работать только с ним. Он великолепный тренер, сделал большое дело. Что еще можно было ожидать? Но если у него будут предложения от клубов более высокого уровня и он сам будет этого хотеть, то мы, конечно, пойдем ему навстречу», — сказал Рубцов «Чемпионату».

Напомним, Аленичев возглавляет «Енисей» с лета 2017 года и сумел впервые в истории вывести команду в РФПЛ.