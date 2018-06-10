Кудряшов: Перед ЧМ-2018 чувствую трепет и небольшой мандраж

Защитник сборной России Федор Кудряшов признался, что чувствует мандраж в преддверии домашнего чемпионата мира.

«Ожидаю чемпионат мира с трепетом, потому что он пройдет в России. Есть люди, которые искренне верят и надеются на нас, ради них и стоит играть. В то же время, чувствую небольшой мандраж.

Ходит мнение, что мандраж заканчивается с первым касанием мяча. Это зависит от самого человека. У меня мандраж уходит с первым свистком.

Способна ли сборная повторить успех 2008 года? Почему нет? Конечно, способна. Нужно верить, готовиться и выкладываться на все 200-300 процентов. Если сборная России выйдет в полуфинал? Я сделаю круг по Красной Площади с флагом России.

Болельщики должны стать 12-м игроком. Будут ли родные стены давить? Не знаю, я с таким еще не сталкивался. Я могу быть злым на выезде из-за трибун, но и дома поддержка своих болельщиков окрыляет.

Злость Кудряшова – это плохо. Злого Кудряшова уже давно не было, года два с половиной точно, поэтому можно не беспокоиться (смеется)», — приводит слова игрока пресс-служба РФС.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, «Лужники»), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).