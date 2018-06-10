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    Игнашевич надеется на идеальное самочувствие в матче с Саудовской Аравией

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    Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал о подготовке к домашнему чемпионату мира.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич
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  • «Подготовка к домашнему чемпионату мира ничем не отличается от подготовки к другим турнирам. Мы так же хорошо выполняем свою работу. Сейчас потренировался, устал немного, пойду восстановлюсь. Тренировка прошла в обычном режиме, она была на скоростно-силовую выносливость. Было много единоборств, футбольчик, удары, подкаты и эмоции.

    Мы не обращали внимание, кто стоит на бровке. Вчера было интересно, ведь были болельщики. Думаю, что у ребят эмоции зашкаливали. Но сегодня была более тяжелая тренировка. В игре ко мне простые требования – отнять мяч, отдать пас партнеру, подстраховать партнера, сделать первый пас и помочь команде. Сейчас я думаю только об этом.

    Что касается схемы сборной России, то товарищеские матчи и существуют, чтобы главный тренер мог экспериментировать. Он может пробовать разные схемы, должен делать замены: одну, две, три, если можно пять – пусть делает пять. Задача футболиста – тренироваться, а тренер должен пробовать. Что у нас получится – увидим в первом матче.

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    • Перед игрой с Австрией мы активно занимались физической работоспособностью, и в матче с Турцией уже чувствовали себя лучше, чем в игре с австрийцами. Надеюсь, что в первой игре с Саудовской Аравией мы будем чувствовать себя идеально. Мы концентрируемся только на своей подготовке, не думаем о чемпионате мира и о том, какую роль он сыграет в нашей стране», — цитирует Игнашевича «Чемпионат».

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