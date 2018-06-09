Во Франции со следующего сезона можно будет делать четвертую замену

(LFP) приняла решение ввести четвертую замену в турнирах, которые проводятся под ее эгидой, сообщает пресс-служба организации.

Решение LFP о внедрении четвертой замены вступает в силу начиная с сезона-2018/19 lfp.fr 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Использовать четвертую замену можно будет в дополнительное время в стыковых матчах за право сыграть в Лиге 1, поединках плей-офф Лиги 2, а также финале Кубка лиги.

Решение LFP о внедрении четвертой замены вступает в силу начиная с сезона-2018/19.

Напомним, в марте ФИФА утвердила четвертую замену в матчах плей-офф чемпионата мира в России. Такое же правило принял УЕФА для поединков плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также игры за Суперкубок УЕФА с сезона-2018/19.