Саудовская Аравия объявила окончательный состав на ЧМ-2018

Стал известен окончательный состав сборнойпо футболу на чемпионат мира-2018, который пройдет в России, сообщается на официальном сайте Федерации футбола азиатской команды.

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Голкиперы: Мохаммед аль-Овайс («Аль-Ахли Джидда»), Яссер аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдулла аль-Майюф.

Защитники: Мансур аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба — «Аль-Ахли»), Яссер аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед аль-Бурайк, Али аль-Булаихи (все — «Аль-Хиляль»), Омар Хавсави («Аль-Наср»).

Полузащитники: Абдулла аль-Хайбари («Аль-Шабаб»), Али аль-Хайбари («Аль-Этифак»), Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж (все — «Аль-Хиляль»), Тайсир аль-Джассим («Аль-Ахли»), Хуссейн аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все — «Аль-Шабаб»), Салем Аль-Досари («Вильярреал», Испания), Яхья аль-Шери («Леганес», Испания).

Нападающие: Фахад аль-Муваллад («Леванте», Испания), Мохаммад ас-Сахлави («Аль-Наср»), Моханнад Ассери («Аль-Ахли»).

Напомним, что на ЧМ-2018 Саудовская Аравия сыграет в групповом турнире с Россией (14 июня), Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).