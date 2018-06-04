Сборная Мексики назвала состав на чемпионат мира в России

Сборнаяобъявила окончательный состав на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает пресс-служба латиноамериканской команды.

вратари: Хесус Корона («Крус Асуль», Мексика), Альфредо Талавера («Толука», Мексика) и Гильермо Очоа («Стандард», Бельгия);

защитники: Эдсон Альварес («Америка», Мексика), Уго Айяла («Тигрес», Мексика), Хесус Гальярдо (УНАМ, Мексика), Мигель Лаюн («Севилья», Испания), Эктор Морено («Реал Сосьедад», Испания), Диего Рейес («Порту», Португалия), Карлос Сальседо («Айнтрахт» (Франкфурт), Германия);

полузащитники: Марко Фабиан («Айнтрахт»), Хонатан дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Андрес Гуардадо («Бетис», Испания), Эктор Эррера («Порту»), Маркес («Атлас», Мексика);

нападающие: Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хесус Корона («Порту», Португалия), Хавьер Акино («Тигрес»), Хавьер Эрнандес («Вест Хэм», Англия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Ирвинг Лосано (ПСВ, Нидерланды), Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («Лос-Анджелес», США).

Сборная Мексики на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Германии, Швеции и Южной Кореи.