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    Сборная Мексики назвала состав на чемпионат мира в России

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    Сборная Мексики объявила окончательный состав на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает пресс-служба латиноамериканской команды.

    Сборная Мексики
    Сборная Мексики
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  • вратари: Хесус Корона («Крус Асуль», Мексика), Альфредо Талавера («Толука», Мексика) и Гильермо Очоа («Стандард», Бельгия);

    защитники: Эдсон Альварес («Америка», Мексика), Уго Айяла («Тигрес», Мексика), Хесус Гальярдо (УНАМ, Мексика), Мигель Лаюн («Севилья», Испания), Эктор Морено («Реал Сосьедад», Испания), Диего Рейес («Порту», Португалия), Карлос Сальседо («Айнтрахт» (Франкфурт), Германия);

    полузащитники: Марко Фабиан («Айнтрахт»), Хонатан дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Андрес Гуардадо («Бетис», Испания), Эктор Эррера («Порту»), Маркес («Атлас», Мексика);

    нападающие: Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хесус Корона («Порту», Португалия), Хавьер Акино («Тигрес»), Хавьер Эрнандес («Вест Хэм», Англия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Ирвинг Лосано (ПСВ, Нидерланды), Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («Лос-Анджелес», США).

    Сборная Мексики на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Германии, Швеции и Южной Кореи.

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