ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Марокко на самом удачном для себя ЧМ-1986Кто к нам с мячом придет? Марокко
  • 19:50
    • Черчесов: Сказать, что я доволен своей работой, будет лукавством
  • 17:19
    • Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» перед матчем с Шараповой
  • 17:08
    • «Спартак» объявил о трансфере защитника «Гента»
  • 15:42
    • Стали известны игровые номера футболистов сборной России на ЧМ-2018
  • 15:23
    • Касаткина обыграла Возняцки и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    «Локомотив» продлил контракт с Фарфаном на два года

  • подписаться
    •
    Московский «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Джеферсоном Фарфаном. Новое соглашение рассчитано на два года.

    Илья Геркус и Джефферсон Фарфан
    Илья Геркус и Джефферсон Фарфан
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Стороны поставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу, где Джефферсон готовится к чемпионату мира.

    «Я провел в "Локо" два фантастических сезона. Здесь я нашел единомышленников, с которыми меня объединяют взгляды на футбол и стремление к победам.

    Наконец, "Локомотив" помог возвращению в сборную. Поэтому я очень рад, что моя история в клубе продолжается.

    В новом сезоне нас ждет множество испытаний в разных турнирах, и это будет интересно! Впереди самый важный турнир для моей страны. До скорой встречи в России!», – цитирует Фарфана официальный сайт «Локомотива».

    Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил, что полузащитник стал символом клуба.

    «Фарфан стал одним из символов нового "Локомотива" – успешного и счастливого. У меня не было сомнений ни сейчас, ни в тот день, когда только появилась возможность привезти в Россию игрока такого класса.

    Джефф – прирожденный лидер и голеадор, не сомневаюсь, что он подарит нашим болельщикам множество новых радостных эмоций.

    Желаю ему удачных матчей на чемпионате мира в России! И с хорошим настроением ждем его потом в расположении нашего клуба для подготовки к новому сезону», – заявил Геркус.

    В минувшем сезоне 33-летний перуанский футболист стал лучшим бомбардиром «Локомотива», забив 14 мячей в 32 матчах.

  • По теме
  • Жаркое лето Семина
  • 23/05/2018 в 13:48
    •
  • Прогноз
  • Россия — Турция
  • 1,70
  • Завтра в 19:00
    •
    Локомотив РФПЛ Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Перу Календарь РФПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые ожидаемые автомобили 2018–2020 годаСамые крутые концепты автосалона в Женеве-2018
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербы и чилийцы должны порадовать голами
  • Сербия — Чили. Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
  • Сможет ли Манчини порадовать тиффози в первом домашнем матче?
  • Италия — Голландия. Прогноз и ставки
  • 1,96
    •
  • «Вегас» может сравнять счет в серии с «Вашингтоном»
  • «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2,95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фалькао Футбол Эль Тигре. Одиннадцать лет до первого чемпионата мираРассказываем, как Фалькао шел к своему первому участию на ЧМ 15:110
  • 18:59
    • УЕФА наказал «Зенит» матчем при пустых трибунах
  • 18:46
    • Слуцкий: Сборной России было бы сложно в любой группе
  • 18:27
    • Лихтштайнер и Шакири — в финальной заявке Швейцарии на ЧМ-2018
    Дарья Касаткина Теннис «Ролан Гаррос». Касаткина и Шарапова — в четвертьфинале, Надаль прошел МартерераРезультаты девятого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции 20:370
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шарапова против Уильямс
  • 4,25
    •
  • 20:55
    • Тренер Серены Уильямс: Мы до последнего надеялись, что матч с Шараповой перенесут
  • 20:16
    • Хашиг: Почти завершили сделку по Жиго, но в переговоры вмешался «Спартак»
  • 19:57
    • Луческу: Против России у Турции сыграет молодежь, которая рвется в бой
    Жоржиньо Футбол Трансферный дайджест. 29 мая — 4 июняКого продаст «Наполи», кому нужен вратарь «Ромы», за кем следит «Арсенал» и другие трансферные новости последних дней 13:250
  • 18:16
    • Франция объявила окончательный состав на чемпионат мира
  • 18:08
    • Семак: На принятие предложения «Зенита» было всего несколько часов
  • 16:54
    • «Рубин» подписал хорватского защитника
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие