«Локомотив» продлил контракт с Фарфаном на два года

Московскийпродлил контракт с полузащитником. Новое соглашение рассчитано на два года.

Стороны поставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу, где Джефферсон готовится к чемпионату мира.

«Я провел в "Локо" два фантастических сезона. Здесь я нашел единомышленников, с которыми меня объединяют взгляды на футбол и стремление к победам.

Наконец, "Локомотив" помог возвращению в сборную. Поэтому я очень рад, что моя история в клубе продолжается.

В новом сезоне нас ждет множество испытаний в разных турнирах, и это будет интересно! Впереди самый важный турнир для моей страны. До скорой встречи в России!», – цитирует Фарфана официальный сайт «Локомотива».

Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил, что полузащитник стал символом клуба.

«Фарфан стал одним из символов нового "Локомотива" – успешного и счастливого. У меня не было сомнений ни сейчас, ни в тот день, когда только появилась возможность привезти в Россию игрока такого класса.

Джефф – прирожденный лидер и голеадор, не сомневаюсь, что он подарит нашим болельщикам множество новых радостных эмоций.

Желаю ему удачных матчей на чемпионате мира в России! И с хорошим настроением ждем его потом в расположении нашего клуба для подготовки к новому сезону», – заявил Геркус.

В минувшем сезоне 33-летний перуанский футболист стал лучшим бомбардиром «Локомотива», забив 14 мячей в 32 матчах.