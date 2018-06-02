Гамшик останется в «Наполи»

Капитан «Наполи»отказался от предложений из Китая, сообщил отец футболиста Рихард.

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«Сейчас Марек сосредоточен на матчах за сборную Словакии. Переход в китайский клуб? Это спекуляции журналистов. У него контракт на два года с опцией продления на еще один. Он доволен тем, какая роль отведена ему в "Наполи", он уже общался с Карло Анчелотти", — цитирует отца футболиста calcionapoli24.

Ранее сообщалось, что 'Гуанчжоу Эвергранд' предлагает Гамшику контракт с зарплатой 18 млн евро в год, 'Шаньдун Лунэн' – 13 млн евро.

В прошедшем сезоне 30-летний словак провел 38 матчей в Серии А, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.