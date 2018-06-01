ПСЖ не объявляет о подписании Буффона из-за ожидания вердикта по его дисквалификации

пока не объявляет о подписании контракта с голкипером, поскольку в клубе ждут оглашения срока дисквалификации вратаря.

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В составе «Ювентуса» итальянец был удален в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) после кого, как грубо высказался в адрес главного арбитра матча Майкла Оливера.

По информации Corriere dello Sport, 30 мая Буффон получил экземпляр подготовленного контракта, согласно которому он будет получать 8 миллионов евро в год, подписал его и отправил обратно в Париж.

Но, как сообщает Mediaset Premium, во французском клубе решили подождать вердикта УЕФА, чтобы узнать, на какой срок будет дисквалифицирован футболист.

40-летний вратарь сможет перейти в ПСЖ на правах свободного агента в связи с истечением его контракта с «Ювентусом».