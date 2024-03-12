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    «Голден Стэйт» отомстит за субботний позор?

    «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт»
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    «Голден Стэйт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «ЭйТи энд Ти Центре» 12 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: Мало кто мог предполагать, что «Сан-Антонио» провалится в этом сезоне со своим суперталантом, но это так и случилось.

    Последние матчи: При всем этом техасцы умудрились обыграть «Голден Стэйт» (126:113) в последнем поединке по календарю без своего лидера.

    Травмированные игроки: Попович сейчас не может рассчитывать на Бэсси, Васселла и Османа. Для его и так не самого сильного клуба это огромные потери.

    Общий тонус клуба: Учитывая, что заслуженный тренер лиги смог обыграть «воинов» без юного француза, то сложно представить, что хозяева паркета могут сделать с «Уорриорз» при его присутствии на площадке.

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: Похоже, что «Голден Стэйт» мертв окончательно, так как результаты в матчах против аутсайдеров, пусть и без Карри, просто удручают.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Тренерский штаб полностью опростоволосился в последней игре против «Спёрз», и это притом, что у соперника не принимал участие в матче Вембаньяма.

    Травмированные игроки: К травмированному Стефу Карри в лазарет отправился Гэри Пэйтон по причине простуды.

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    Общий тонус клуба: Калифорнийский клуб в очень плохом состоянии, но в предстоящем поединке готов взять реванш у откровенно слабого соперника.

    Статистика для ставок

    • За три последних очных противостояния «шпоры» отпраздновали две победы

    • «Сан-Антонио» дома выиграл два последних поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 2.33, а на победу «Голден Стэйт» — 1.51.

    Прогноз: В этой встрече гости отомстят сопернику за недавний провал.

    Альтернативный прогноз: Матч окажется сверхрезультативным.

    Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.18.

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    Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» отомстит за субботний позор?
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