В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «ЭйТи энд Ти Центре» 12 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: Мало кто мог предполагать, что «Сан-Антонио» провалится в этом сезоне со своим суперталантом, но это так и случилось.

Последние матчи: При всем этом техасцы умудрились обыграть «Голден Стэйт» (126:113) в последнем поединке по календарю без своего лидера.

Травмированные игроки: Попович сейчас не может рассчитывать на Бэсси, Васселла и Османа. Для его и так не самого сильного клуба это огромные потери.

Общий тонус клуба: Учитывая, что заслуженный тренер лиги смог обыграть «воинов» без юного француза, то сложно представить, что хозяева паркета могут сделать с «Уорриорз» при его присутствии на площадке.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Похоже, что «Голден Стэйт» мертв окончательно, так как результаты в матчах против аутсайдеров, пусть и без Карри, просто удручают.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Тренерский штаб полностью опростоволосился в последней игре против «Спёрз», и это притом, что у соперника не принимал участие в матче Вембаньяма.

Травмированные игроки: К травмированному Стефу Карри в лазарет отправился Гэри Пэйтон по причине простуды.

Общий тонус клуба: Калифорнийский клуб в очень плохом состоянии, но в предстоящем поединке готов взять реванш у откровенно слабого соперника.

Статистика для ставок

За три последних очных противостояния «шпоры» отпраздновали две победы

«Сан-Антонио» дома выиграл два последних поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 2.33, а на победу «Голден Стэйт» — 1.51.

Прогноз: В этой встрече гости отомстят сопернику за недавний провал.

Альтернативный прогноз: Матч окажется сверхрезультативным.

Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.18.