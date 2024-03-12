«Сан-Антонио»
Турнирное положение: Мало кто мог предполагать, что «Сан-Антонио» провалится в этом сезоне со своим суперталантом, но это так и случилось.
Последние матчи: При всем этом техасцы умудрились обыграть «Голден Стэйт» (126:113) в последнем поединке по календарю без своего лидера.
Травмированные игроки: Попович сейчас не может рассчитывать на Бэсси, Васселла и Османа. Для его и так не самого сильного клуба это огромные потери.
Общий тонус клуба: Учитывая, что заслуженный тренер лиги смог обыграть «воинов» без юного француза, то сложно представить, что хозяева паркета могут сделать с «Уорриорз» при его присутствии на площадке.
«Голден Стэйт»
Турнирное положение: Похоже, что «Голден Стэйт» мертв окончательно, так как результаты в матчах против аутсайдеров, пусть и без Карри, просто удручают.
Последние матчи: Тренерский штаб полностью опростоволосился в последней игре против «Спёрз», и это притом, что у соперника не принимал участие в матче Вембаньяма.
Травмированные игроки: К травмированному Стефу Карри в лазарет отправился Гэри Пэйтон по причине простуды.
Общий тонус клуба: Калифорнийский клуб в очень плохом состоянии, но в предстоящем поединке готов взять реванш у откровенно слабого соперника.
Статистика для ставок
- За три последних очных противостояния «шпоры» отпраздновали две победы
- «Сан-Антонио» дома выиграл два последних поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 2.33, а на победу «Голден Стэйт» — 1.51.
Прогноз: В этой встрече гости отомстят сопернику за недавний провал.
- 1.83Портленд — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 05:30
- 1.83Денвер — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.82Чикаго — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Матч окажется сверхрезультативным.
Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.18.