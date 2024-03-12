В рамках 21-го тура чемпионата Украины 12 марта пройдет матч «ЛНЗ Черкассы» — «Днепр-1». Начало — 14:00 (мск). «ЛНЗ Черкассы» — «Днепр-1»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«ЛНЗ Черкассы»

Турнирное положение: Клуб из Черкасс является середняком УПЛ. Вылет в Первую лигу коллективу точно не грозит.

На данный момент «ЛНЗ Черкассы» идет 9-м в таблице. В активе клуба 24 очка по итогам 19 встреч.

Последние матчи: «ЛНЗ Черкассы» 23 февраля разочаровал фанатов в домашней игре с «Кривбассом». Команда уступила со счетом 0:3.

В этом месяце клуб из Черкасс стал играть лучше. 1 марта удалось в гостях обыграть «Полесье» (1:0). Затем последовала ничья с «Металлистом 1925» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В предстоящей встрече «ЛНЗ Черкассы» не является фаворитом. Букмекеры не верят в успех хозяев.

«Днепр-1» располагается в верхней части таблицы. Команда ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Отобрать очки у днепрян будет непросто.

Нельзя сказать, что «ЛНЗ Черкассы» успешно выступает в родных стенах. В последних 10 домашних матчах клуб победил лишь два раза.

«Днепр-1»

Турнирное положение: «Днепр-1» находится в топ-3. Отставание от лидирующего «Шахтера» составляет два очка, но у «горняков» есть две игры в запасе.

После 20 встреч «Днепр-1» располагается на третьем месте. Клуб набрал 38 очков.

Последние матчи: «Днепр-1» неудачно начал вторую часть сезона. 25 февраля команда потеряла очки в матче с аутсайдером УПЛ «Минаем». Встреча завершилась со счетом 1:1.

3 марта «Днепр-1» смог выиграть. Это случилось в выездном матче с «Оболонью» (1:0).

8 марта «Днепр-1» потерпел первое поражение в 2024 году. Команда шла фаворитом перед игрой с «Рухом», но неожиданно уступила в родных стенах со счетом 0:1.

Состояние команды: Высока вероятность, что в следующем сезоне «Днепр-1» сыграет в еврокубках. Но непонятно, в каком турнире выступит клуб. Ответы на все вопросы появятся после 30-го тура.

Пока «Днепру-1» не хватает стабильности. Футболисты после зимнего перерыва еще не вошли в нужный ритм.

Клуб из Днепра сейчас может потерять очки даже в игре с аутсайдером. Но команда борется за медали. Необходимо в каждой встрече настраиваться на максимальный результат.

Статистика для ставок

«ЛНЗ Черкассы» после возобновления УПЛ набрал 4 очка в трех встречах

«Днепр-1» в трех последних матчах забил только два гола

Игра первого круга завершилась со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Днепр-1» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа хозяев — в 4.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 идут с коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Днепр-1» постепенно втягивается во вторую часть чемпионата. Но в борьбе за медали нужно стараться выигрывать каждый матч. Команде по силам завоевать три очка.

Ставка: победа «Днепр-1» за 1.91.

Прогноз: После зимнего перерыва у обеих команд есть проблемы при завершении атак. Болельщикам не стоит рассчитывать на результативный матч.

Ставка: обе команды не забьют за 1.75