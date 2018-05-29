Стало известно, кто прокомментирует финал ЧМ-2018

На финале чемпионата мира–2018, который состоится 15 июля в Москве, будет работать комментатор

Также Стогниенко будет работать на игре сборной России с Египтом 19 июня в Санкт-Петербурге, двух матчах 1/8 финала турнира, которые пройдут 30 июня в Казани и 1 июля в Москве, одной из встреч 1/4 финала, 6 июля в Нижнем Новгороде или Казани, и полуфинале в Москве 11 июля.

Финал ЧМ-2018, а также остальные матчи турнира с комментариями Стогниенко будет транслировать телеканал «Россия-1».