Стало известно, кто прокомментирует финал ЧМ-2018

Владимир Стогниенко
LiveSport.Ru
Также Стогниенко будет работать на игре сборной России с Египтом 19 июня в Санкт-Петербурге, двух матчах 1/8 финала турнира, которые пройдут 30 июня в Казани и 1 июля в Москве, одной из встреч 1/4 финала, 6 июля в Нижнем Новгороде или Казани, и полуфинале в Москве 11 июля.
Финал ЧМ-2018, а также остальные матчи турнира с комментариями Стогниенко будет транслировать телеканал «Россия-1».
Как ВГТРК будет показывать матчи чемпионата мира:— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 29 мая 2018 г.
Телеканал Россия 1 покажет 7 матчей, я получил назначение на 6 из них (четвертьфиналы в один день в разных городах, поэтому прокомментирую только 1 матч 1/4 финала).
Мое расписание: pic.twitter.com/skzRLJtLVk