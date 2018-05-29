Вице-губернатор Петербурга поздравил Семака с возвращением в «Зенит»

Вице-губернатор Санкт-Петербургапоздравил главного тренера «Уфы»с возвращением в «Зенит».

Албин на своей странице в Instagram опубликовал фото Семака, написав: «Ждем новых побед… Поздравляю…» с хэштегом «Зенит».

Впоследствии Албин удалил эту запись.

28 мая супруга Семака Анна в соцсетях также намекнула на возвращение в город на Неве.

Низелик войдет в штаб Семака в «Зените»

«Зенит» еще не объявил о подписании контракта с Семаком. По данным российских СМИ, это должно случиться во вторник вечером на базе клуба в Удельном парке.

42-летний специалист выступал за «Зенит с 2010 по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб.