Вице-губернатор Петербурга поздравил Семака с возвращением в «Зенит»

Сергей Семак
ФК «Уфа»
Албин на своей странице в Instagram опубликовал фото Семака, написав: «Ждем новых побед… Поздравляю…» с хэштегом «Зенит».
Впоследствии Албин удалил эту запись.
28 мая супруга Семака Анна в соцсетях также намекнула на возвращение в город на Неве.
Низелик войдет в штаб Семака в «Зените»
«Зенит» еще не объявил о подписании контракта с Семаком. По данным российских СМИ, это должно случиться во вторник вечером на базе клуба в Удельном парке.
42-летний специалист выступал за «Зенит с 2010 по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб.