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    Газизов заявил о полной готовности к еврокубкам

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о готовности клуба к первому в истории выступлению в Лиге Европы.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов
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  • «Считаю, "Уфа" полностью готова к еврокубкам. В понедельник приедет инспекция УЕФА, подскажут нам кое-какие моменты. Никаких проблем нет.

    Сергей Семак? На данный момент Сергей Богданович тренер нашего клуба, ничего нового не произошло. Но если он решит уйти, мы препятствовать не будем.

    Что касается нового стадиона, то глава республики дал задачу подыскивать место для него. План есть, а война покажет, как говорится. Планируем, что это будет небольшой, но комфортный стадион. Вместимостью на 17-18 тыс. человек», — цитирует Газизова «Чемпионат».

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