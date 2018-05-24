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    Выбран девиз сборной России на ЧМ-2018

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    Стали известны девизы всех стран-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, сообщает официальный сайт ФИФА.

    Девиз украсит официальный автобус сборной
    Девиз украсит официальный автобус сборной
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  • Девизы были выбраны путем голосования болельщиков, которое длилось с 26 апреля по 14 мая.

    Девиз национальной команды России – «Играй с открытым сердцем». Он украсит официальный автобус сборной.

    Проигравшие варианты: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе».

    Девизы других сборных:

    Аргентина: «Вместе за мечтой».
    Австралия: «Будь храбрым, будь смелым, "соккерус" в зеленом и золотом».
    Бельгия: «Красные дьяволы на задании».
    Бразилия: «Больше, чем пять звезд, 200 миллионов сердец».
    Колумбия: «У нас одна мечта, три цвета и 50 миллионов сердец».
    Коста-Рика: «Нет ничего невозможного, когда играет вся страна».
    Хорватия: «Маленькая страна, большие мечты».
    Дания: «Вместе мы творим историю».
    Англия: «Подарите нам побед».
    Египет: «Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать».
    Франция: «Ваша сила, наша страсть. Вперед, Синие!».
    Германия: «Давайте вместе напишем историю».
    Исландия: «Давайте исполним нашу мечту».
    Иран: «80 миллионов людей, 1 нация, 1 сердцебиение».
    Япония: «Время битвы, синие самураи!».
    Южная Корея: «Тигры Азии, Завоеватели мира».
    Мексика: «Сделаны в Мексике, созданы для победы».
    Марокко: «Атласские львы, марокканские сердца с вами».
    Нигерия: «Крылья африканской гордости».
    Панама: «Панама! Сила двух морей».
    Перу: «Мы вернулись! Едут 30 миллионов перуанцев».
    Польша: «Вперед, Польша!».
    Португалия: «Славное прошлое, исторические настоящее».
    Россия: «Играй с открытым сердцем».
    Саудовская Аравия: «Рыцари пустыни».
    Сенегал: «Невозможно – это не по-сегенальски».
    Сербия: «Одна команда, одна мечта – Сербия».
    Испания: «Вместе мы неуязвимы».
    Швеция: «Вместе за Швецию!».
    Швейцария: «Четыре языка, одна нация».
    Тунис: «Россия, к вам летят орлы – рука об руку болельщики и игроки».
    Уругвай: «Солнце сияет в России на светло-голубом небе».

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