Выбран девиз сборной России на ЧМ-2018

Девизы были выбраны путем голосования болельщиков, которое длилось с 26 апреля по 14 мая.
Девиз национальной команды России – «Играй с открытым сердцем». Он украсит официальный автобус сборной.
Проигравшие варианты: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе».
Девизы других сборных:
Аргентина: «Вместе за мечтой».
Австралия: «Будь храбрым, будь смелым, "соккерус" в зеленом и золотом».
Бельгия: «Красные дьяволы на задании».
Бразилия: «Больше, чем пять звезд, 200 миллионов сердец».
Колумбия: «У нас одна мечта, три цвета и 50 миллионов сердец».
Коста-Рика: «Нет ничего невозможного, когда играет вся страна».
Хорватия: «Маленькая страна, большие мечты».
Дания: «Вместе мы творим историю».
Англия: «Подарите нам побед».
Египет: «Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать».
Франция: «Ваша сила, наша страсть. Вперед, Синие!».
Германия: «Давайте вместе напишем историю».
Исландия: «Давайте исполним нашу мечту».
Иран: «80 миллионов людей, 1 нация, 1 сердцебиение».
Япония: «Время битвы, синие самураи!».
Южная Корея: «Тигры Азии, Завоеватели мира».
Мексика: «Сделаны в Мексике, созданы для победы».
Марокко: «Атласские львы, марокканские сердца с вами».
Нигерия: «Крылья африканской гордости».
Панама: «Панама! Сила двух морей».
Перу: «Мы вернулись! Едут 30 миллионов перуанцев».
Польша: «Вперед, Польша!».
Португалия: «Славное прошлое, исторические настоящее».
Россия: «Играй с открытым сердцем».
Саудовская Аравия: «Рыцари пустыни».
Сенегал: «Невозможно – это не по-сегенальски».
Сербия: «Одна команда, одна мечта – Сербия».
Испания: «Вместе мы неуязвимы».
Швеция: «Вместе за Швецию!».
Швейцария: «Четыре языка, одна нация».
Тунис: «Россия, к вам летят орлы – рука об руку болельщики и игроки».
Уругвай: «Солнце сияет в России на светло-голубом небе».