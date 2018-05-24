Выбран девиз сборной России на ЧМ-2018

Стали известны девизы всех стран-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, сообщает официальный сайт ФИФА.

Девиз украсит официальный автобус сборной fifa.com 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

Девизы были выбраны путем голосования болельщиков, которое длилось с 26 апреля по 14 мая.

Девиз национальной команды России – «Играй с открытым сердцем». Он украсит официальный автобус сборной.

Проигравшие варианты: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе».

Девизы других сборных:

Аргентина: «Вместе за мечтой».

Австралия: «Будь храбрым, будь смелым, "соккерус" в зеленом и золотом».

Бельгия: «Красные дьяволы на задании».

Бразилия: «Больше, чем пять звезд, 200 миллионов сердец».

Колумбия: «У нас одна мечта, три цвета и 50 миллионов сердец».

Коста-Рика: «Нет ничего невозможного, когда играет вся страна».

Хорватия: «Маленькая страна, большие мечты».

Дания: «Вместе мы творим историю».

Англия: «Подарите нам побед».

Египет: «Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать».

Франция: «Ваша сила, наша страсть. Вперед, Синие!».

Германия: «Давайте вместе напишем историю».

Исландия: «Давайте исполним нашу мечту».

Иран: «80 миллионов людей, 1 нация, 1 сердцебиение».

Япония: «Время битвы, синие самураи!».

Южная Корея: «Тигры Азии, Завоеватели мира».

Мексика: «Сделаны в Мексике, созданы для победы».

Марокко: «Атласские львы, марокканские сердца с вами».

Нигерия: «Крылья африканской гордости».

Панама: «Панама! Сила двух морей».

Перу: «Мы вернулись! Едут 30 миллионов перуанцев».

Польша: «Вперед, Польша!».

Португалия: «Славное прошлое, исторические настоящее».

Россия: «Играй с открытым сердцем».

Саудовская Аравия: «Рыцари пустыни».

Сенегал: «Невозможно – это не по-сегенальски».

Сербия: «Одна команда, одна мечта – Сербия».

Испания: «Вместе мы неуязвимы».

Швеция: «Вместе за Швецию!».

Швейцария: «Четыре языка, одна нация».

Тунис: «Россия, к вам летят орлы – рука об руку болельщики и игроки».

Уругвай: «Солнце сияет в России на светло-голубом небе».