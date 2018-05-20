«Лестер» договорился о трансфере защитника «Порту»

Рикарду Перейра
lcfc.com
Португальский футболист прибыл в Лестер в субботу, чтобы согласовать условия пятилетнего контракта и пройти медицинское обследование. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Трансфер будет завершен 9 июня, когда «лисы» смогут получить трансферный лист игрока.
«Я очень счастлив оказаться здесь. Жду, когда смогу помочь команде. Атмосфера, болельщики и футбол делают Премьер-лигу лучшей в мире. Я хочу помочь клубу в достижении его целей», — заявил Перейра.
Ранее 24-летний защитник попал в окончательный состав сборной Португалии на ЧМ-2018. Всего Перейра провел за национальную команду три матча.
«Лестер» в чемпионате Англии-2017/18 занял девятое место.
Перейра в нынешнем сезоне провел за «Порту» 43 матча во всех турнирах.