«Лестер» договорился о трансфере защитника «Порту»

«Лестер» согласовал с «Порту» условия трансфера защитника, сообщается на официальном сайте «лис».

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Португальский футболист прибыл в Лестер в субботу, чтобы согласовать условия пятилетнего контракта и пройти медицинское обследование. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Трансфер будет завершен 9 июня, когда «лисы» смогут получить трансферный лист игрока.

«Я очень счастлив оказаться здесь. Жду, когда смогу помочь команде. Атмосфера, болельщики и футбол делают Премьер-лигу лучшей в мире. Я хочу помочь клубу в достижении его целей», — заявил Перейра.

Ранее 24-летний защитник попал в окончательный состав сборной Португалии на ЧМ-2018. Всего Перейра провел за национальную команду три матча.

«Лестер» в чемпионате Англии-2017/18 занял девятое место.

Перейра в нынешнем сезоне провел за «Порту» 43 матча во всех турнирах.