Гол Азара принес «Челси» победу в финале Кубка Англии

Фрагмент матча
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Поединок состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Антонио Конте.
В середине первого тайма Фил Джон сбил в штрафной МЮ Эдена Азара, за что арбитр Майкл Оливер назначил пенальти. Бельгиец сам подошел к точке и пробил Давида де Хеа. Этот мяч оказался победным для «Челси».
Лондонский клуб в восьмой раз выиграл Кубок Англии. Рекордсменом является «Арсенал» — 13 побед, а на одну меньше — у МЮ.
Кубок Англии. Финал
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0
Гол: Азар, 22 (с пенальти)«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Мозес, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Алонсо, Азар (Виллиан, 90+1), Жиру (Мората, 89)«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс (Мата, 87), Смоллинг, Янг, Эррера, Матич, Лингард (Мартиаль, 73), Погба, Санчес, Рашфорд (Лукаку, 73)Предупреждения: Куртуа — Джонс, Валенсия