Гол Азара принес «Челси» победу в финале Кубка Англии

одержал победу надв финале Кубка Англии сезона-2017/18.

Фрагмент матча twitter.com/chelseafc 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

Поединок состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Антонио Конте.

В середине первого тайма Фил Джон сбил в штрафной МЮ Эдена Азара, за что арбитр Майкл Оливер назначил пенальти. Бельгиец сам подошел к точке и пробил Давида де Хеа. Этот мяч оказался победным для «Челси».

Лондонский клуб в восьмой раз выиграл Кубок Англии. Рекордсменом является «Арсенал» — 13 побед, а на одну меньше — у МЮ.