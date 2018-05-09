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    Парфенов: Хочется, чтобы победа в Кубке повлияла на будущее «Тосно»

    Тосно Кубок России Футбол России Авангард Курск
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    Дмитрий Парфенов
    На фото:Дмитрий Парфенов
    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после победы в Кубке России над «Авангардом» (2:1).

    «Первые эмоции? Мы это сделали. Слова благодарности ребятам. Тяжелейший матч. Мы победили – самое главное.

    Первый тайм – показатель огромного давления и волнения. Забыли все, что просили делать. Отсюда эмоциональный тайм, что с одной стороны, что с другой.

    Второй тайм, что у одной команды, что у другой, был более дисциплинированный. Мне очень понравился "Авангард", но в финале побеждает одна команда.

    Хотелось бы, чтобы победа повлияла на будущее клуба. Не хочется об этом говорить. Пока мы живы», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Напомним. что у тосненцоев серьезные финансовые проблемы. По некоторым данным, клуб могут закрыть.

    Неожиданный финал«Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая
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