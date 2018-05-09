Парфенов: Хочется, чтобы победа в Кубке повлияла на будущее «Тосно»

Главный тренер «Тосно»поделился впечатлениями после победы в Кубке России над(2:1).

«Первые эмоции? Мы это сделали. Слова благодарности ребятам. Тяжелейший матч. Мы победили – самое главное.

Первый тайм – показатель огромного давления и волнения. Забыли все, что просили делать. Отсюда эмоциональный тайм, что с одной стороны, что с другой.

Второй тайм, что у одной команды, что у другой, был более дисциплинированный. Мне очень понравился "Авангард", но в финале побеждает одна команда.

Хотелось бы, чтобы победа повлияла на будущее клуба. Не хочется об этом говорить. Пока мы живы», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Напомним. что у тосненцоев серьезные финансовые проблемы. По некоторым данным, клуб могут закрыть.