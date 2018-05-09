Луческу не видит вины Манчини в провале «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита»прокомментировал работув петербургской команде.

«Роберто Манчини не виноват в том, что сейчас происходит в "Зените". В клубе сложная ситуация.

В прошлом сезоне "Зенит" набрал даже больше очков, чем в этом. Было пропущено меньше голов и больше забито. У нас было перспективное будущее с российскими игроками.

Первый сезон в новой команде всегда дается тренеру нелегко. Шаг за шагом надо выстраивать отношения с игроками, узнавать своих футболистов и футболистов команд-соперников. Второй год в команде для тренера идет уже намного проще.

Грустно, что в этом сезоне все получилось именно так. Мне обидно за команду, за игроков, за болельщиков. Я видел последние матчи и расстроен, что "Зенит" не смог сделать больше. Надеюсь, в следующем сезоне дела у клуба пойдут лучше», — приводит слова Луческу Sport24.