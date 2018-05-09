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    «Атлетико» надоели действия «Барселоны» в отношении Гризманна

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    Антуан Гризманн
    На фото:Антуан Гризманн
    Главный юрисконсульт «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин опроверг информацию о том, что «Барселона» готова заплатить 100 миллионов евро отступных за нападающего мадридского клуба Антуана Гризманна.

    «Нам надоела позиция "Барсы". Президент клуба, Луис Суарес и тренер сделали в последнее время много заявлений по поводу игрока, который не принадлежит их клубу.

    Все это происходит за несколько дней до финала Лиги Европы, что кажется нам полным отсутствием уважения к "Атлетико" и его фанатам.

    Позиция "Атлетико" очень ясна и была опубликована много раз: мы никогда не вели переговоров по Гризманну и у нас нет намерения делать это.

    Я лично говорил несколько месяцев назад президенту "Барселоны", что игрок не продается.

    Я также сказал ему, что его поведение противоречит честной игре, потому что, пока мы боролись за чемпионство с "Барсой", они отвлекали своими разговорами одного из самых важных игроков нашей команды.

    Надеемся, что это заявление поможет нам подготовиться к финалу Лиги Европы должным образом и без лишних разговоров», – цитирует Марина «Спорт-Экспресс» со ссылкой на L'Equipe.

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