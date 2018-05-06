«Наполи» не смог обыграть «Торино» и прекратил борьбу за титул

сыграл вничью св домашнем матче 36-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 2:2.

Хозяева вышли вперед на 25-й минуте, когда отличился Дрис Мертенс. Гости ответили точным ударом Даньеле Базелли на 55-й минуте.

На 71-й минуте Марек Гамшик вернул «Наполи» минимальный перевес. Однако последнее слово осталось за «быками» — на 83-й минуте отличился Лоренцо Де Сильвестри.

За два тура до завершения чемпионата «Наполи» (85 очков) отстает от лидирующего «Ювентуса» на шесть баллов. Учитывая тот факт, что в личных встречах между этими командами наблюдается полное равенство, то неаполитанцы могут опередить туринцев только за счет лучшей разницы мячей, что можно назвать фантастикой, ведь они уже отстают на 16 голов.

Другие результаты:

«Дженоа» - «Фиорентина» — 2:3

«Кьево» — «Кротоне» — 2:1

«Лацио» — «Аталанта» — 1:1