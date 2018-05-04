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    На 3-м тестовом матче в Нижнем Новгороде ожидается 39 тысяч зрителей

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    Стадион «Нижний Новгород»
    На фото:Стадион «Нижний Новгород»
    Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о посещаемости нового стадиона в столице региона, где выступает «Олимпиец» и пройдут игры ЧМ-2018.

    «В настоящее время идёт монтаж временных сооружений на территории, прилегающей к стадиону. Создание временной инфраструктуры на период проведения чемпионата мира будет завершено к концу мая. Как спортивная, так и временная инфраструктура обеспечены инженерными сетями в полном объеме. У нас была возможность проверить это на практике. В частности, на стадионе „Нижний Новгород“ 15 и 28 апреля проведены два тестовых мероприятия, которые посетили 15 и 26 тысяч зрителей соответственно. Стадион показал себя полностью готовым, тестовые мероприятия не выявили каких-либо критических проблем. 6 мая пройдет третий тестовый матч, планируемое количество зрителей – 39 тысяч», — цитирует сайт правительства Нижегородской области Никитина.

    Таким образом, будет установлен новый рекорд посещаемости в ФНЛ. Ранее таковым матчем являлась встреча 35-го тура ФНЛ «Олимпиец» — «Ротор-Волгоград» (1:0), который посетили 26 тыс. зрителей.

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