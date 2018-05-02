«Луч-Энергия» и «Авангард» поделили очки

Счет на 21-й минуте открыл Ильнур Альшин, однако затем хозяева смогли не только отыграться, но и выйти вперед благодаря дублю полузащитника Ишхана Гелояна.
Тем не менее удержать победу владивостокской команде не удалось — на 53-й минуте статус-кво восстановил хавбек Роман Акбашев.
«Луч-Энергия» занимает 16-е место в турнирной таблице (37 очков), «Авангард» располагается на 10-й позиции (45).
ФНЛ. 36-й тур
«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Авангард» (Курск) – 2:2 (2:1)
Голы: Альшин, 21 (0:1). Гелоян, 24 (1:1). Гелоян, 40 (2:1). Акбашев, 53 (2:2).«Луч-Энергия»: Абакумов, Таказов, Насадюк, Марущак, Тихий, Дзахов, Пономаренко, Гелоян, Машнев (Цуканов, 87), Носов (Павленко, 78), Мязин (Хлебородов, 76).«Авангард»: Чагров, А. Войнов, Багаев, Дашаев, Коробов (Шогенов, 82), Альшин (Д.Войнов, 88), Нетфуллин, Синяев (Митасов, 59), Гурфов, Акбашев, Тлупов.Предупреждения: Багаев, 70. Дзахов, 89.