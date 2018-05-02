«Луч-Энергия» и «Авангард» поделили очки

и курскийрасписали мировую в матче 36-го тура первенства ФНЛ — 2:2.

Счет на 21-й минуте открыл Ильнур Альшин, однако затем хозяева смогли не только отыграться, но и выйти вперед благодаря дублю полузащитника Ишхана Гелояна.

Тем не менее удержать победу владивостокской команде не удалось — на 53-й минуте статус-кво восстановил хавбек Роман Акбашев.

«Луч-Энергия» занимает 16-е место в турнирной таблице (37 очков), «Авангард» располагается на 10-й позиции (45).