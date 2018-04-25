Стадиону «Ростов-Арена» присвоена вторая категория РФС

«В соответствии с проектной документацией ввод в эксплуатацию "Ростов-Арены" осуществляется в два этапа. По первому этапу документ получен 16 марта, стадион зарегистрирован в федеральную собственность.
Получен сертификат РФС о присвоении стадиону второй категории. Второй этап включает в себя устройство систем контроля и управления доступа, систем связи, билетных систем. Итоговый акт ввода в эксплуатацию планируется получить 12 мая», – цитирует ТАСС Безуглова.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства.