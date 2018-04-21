Примера. Ничья «Сельты» и «Валенсии», «Атлетико» примет «Бетис»

«Леганес» — «Депортиво» 0:0

В рамках 34-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал «Депортиво».

Встреча, которая проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке», завершилась вничью — 0:0.

После этой встречи «Леганес», набрав 40 очков, занимает в турнирной таблице Примеры 14-е место. «Депортиво», набрав 28 очков, располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1. 34-й тур «Леганес» — «Депортиво» — 0:0 «Леганес»: Куэльяр, Сиовас, Сальдуа, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Габриэл, Эрасо (Брашанац, 70), Амрабат (Рауль Гарсия, 89), Эль-Жар, Герреро (Бовю, 76).«Депортиво»: Мартинес, Хуанфран, Шер, Луизинью, Альбентоса, Москера (Вальверде, 56), Борхес (Андоне, 79), Эмре Чолак (Валье, 70), Гильерме, Адриан, Лукас.Предупреждения: Эмре Чолак, 28. Адриан, 90.

«Эйбар» — «Хетафе» 0:1

«Хетафе» одержали гостевую победу над «Эйбаром» в матче 34-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0 (1:0).

Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт уругвайский защитник Матиас Оливейра, который отличился на 23-й минуте.

«Хетафе» набрал 48 очков и занимает восьмое место. У «Эйбара» 43 очка и 12-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур «Эйбар» — «Хетафе» — 0:1 (0:1) Гол: Оливера, 23.«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Ломбан, Хунка (Алехо, 74), Диоп, Эскаланте (Хордан, 69), Капа, Пенья, Леон, Орельяна, Кике (Шарлес, 46)«Хетафе»: Гауайта, Бруно, Кабрера (АНтунеш), Оливера, Суарес, Джене, Фламини, Мора (Барри), Фажр, Анхель, Амат (Молинеро)Предупреждения: Оливейра, 27, Шарлес, 53, Алехо, 77, Ломбан, 89 — Суарес. 58

В рамках 34-го тура чемпионата Испаниипринимала. Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 59-й минуте матча нападающий Сантьяго Лоренсо вывел «летучих мышей» вперед, однако всего лишь через четыре минуты форвард «Сельты» Максимилиано Гомес установил на табло ничейный результат, который продержался до финального свистка.

После этого матча «Валенсия» набрала 66 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Сельты» — 45 очков и десятая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур «Сельта» — «Валенсия» — 1:1 (0:0) Голы: Мина, 59 (0:1). М.Гомес, 63 (1:1). «Сельта»: Альварес, Кабраль, Ронкалья (Фонтас, 20), Мальо, С.Гомес (Эрнандес, 72), Васс, Лоботка, Хосабед Санчес, Систо (Эмре Мор, 81), Мендес, М.Гомес.«Валенсия»: Нету, Гарай, Габриэл Паулиста, Везу, Лато, Кондогбья, Перейра, Солер, Родриго, Мина (Вьетто, 85), Гонсалу Гедеш (Торрес, 78).Предупреждения: С.Гомес, 43. Везу, 63. Гарай, 90.

«Жирона» — «Эспаньол»

22 апреля, 13.00

«Малага» — «Реал Сосьедад»

22 апреля, 17.15

«Лас-Пальмас» — «Алавес»

22 апреля, 19.30

«Атлетико» — «Бетис»

22 апреля 21.45

«Атлетик» — «Леванте»

23 апреля 22.00

«Севилья» — «Реал»

9 мая

«Барселона» — «Вильярреал»

9 мая