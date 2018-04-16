Безвольная игра против аутсайдера. «МЮ» попрощался с шансами на чемпионство

Отсутствие чемпионского характера

Корреспондент Manchester Evening News Киран Келли отметил тот факт, насколько часто команда Жозе Моуринью теряет очки в матчах с аутсайдерами.

«Манчестер Сити» вернулся и сделал шаг к титулу Обзор британских СМИ после важнейшей победы «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом» «На "Олд Траффорд" было так тихо, что все отчетливо слышали свист тренера "Вест Бромвича" Даррена Мура. А ведь с начала матча прошло всего 10 минут.

Более 75 тысяч фанатов "Манчестер Юнайтед" пришли на стадион, чтобы поблагодарить команду за невероятный камбек в последнем дерби. Они ожидали шоу, а также победы, тем более что "красные дьяволы" у себя дома не побеждали с разницей в три мяча с января.

И они вряд ли просили слишком многого. "Вест Бромвич" находился в 12 очках от спасительной зоны, в гостях он не побеждал на протяжении 15 матчей, а забил в этом сезоне всего 26 мячей.

Мысль о том, что "Манчестер Юнайтед" потеряет шансы на чемпионство как раз в игре против "дроздов" никто не воспринимал всерьез. Однако она воплотилась в реальность после шокирующего удара Джея Родригеса.

Этот гол подвел итог всего сезона для "Юнайтед". Команда оступалась много раз. Можно вспомнить поражения в Хаддерсфилде, Бристоле, Ньюкасле и Севилье. Матч против "Вест Бромвича" можно добавить в этот список.

Во всем составе сложно найти игрока, которому можно поставить положительную оценку. Исключение может составить разве что Давид Де Хеа, который в первой половине несколько раз спас команду.

В трех из последних шести игр лиги "красные дьяволы" творили чудеса. Они одержали невероятные победы над "Челси", "Кристал Пэлас" и, конечно же, "Манчестер Сити". В двух из этих случаев они отыгрались со счета 0:2.

Однако каждый раз, когда эта молодая команда получает импульс, она внезапно прекращает свой взлет и падает камнем на землю. Такова ее реальность», — подчеркивает Келли.

Пешеходный футбол

Обозреватель The Independent Марк Критчли раскритиковал Жозе Моуринью за его невнятную тактику на игру.

«Всего через восемь дней после того, как "Манчестер Юнайтед" отсрочил коронацию "Манчестер Сити", он сам же отдал корону в руки своему принципиальному сопернику.

Казалось, что победа в дерби окрылит подопечных Жозе Моуринью. Появилась надежда, что в следующем сезоне команда будет покорять новые высоты. Однако манкунианцы вдруг умудрились потерпеть поражение от скромного "Вест Бромвича" — одной из худших команд первенства, не побеждавшей в гостях с августа.

Если победа "Манчестер Юнайтед" на "Этихаде" застала кого-то врасплох, то вот вам яркий пример пешеходного футбола от Моуринью, который и может служить объяснением преимуществу "Манчестер Сити" в 16 очков.

Гвардиола предпочел играть в гольф, чем смотреть эту игру, и после ее просмотра нам показалось, что это была правильная идея», — пишет Критчли.

Слабая атака

Гарри Эдвардс в своем материале для Squawka заметил, насколько плохо смотрелся «Манчестер Юнайтед» в атаке в первом тайме, когда на поле не было Джесси Лингарда, Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля.

Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал» Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы «Команда потратила на них миллионы и миллионы фунтов стерлингов, а они так и не добились того, чтобы в атаке появилась хоть какая-то искра. Речь идет о Ромелу Лукаку, Алексисе Санчесе и Поле Погба.

Лишь тогда, когда на поле появились выпускники академии — Маркус Рашфорд и Джесси Лингард – у "красных дьяволов" стало что-то получатся.

Складывалось ощущение, что "Манчестер Юнайтед" держал ситуацию под контролем, но когда дело доходило до того, чтобы продвигаться вперед и наказывать противника, то в действиях хозяев появлялся страх.

В первом тайме игроки "Юнайтед" создали всего два момента, хотя у "Вест Бромвича" их было четыре. И лишь с появлением на поле Лингарда "красные дьяволы" стали грознее, что, впрочем, все равно не принесло им результата», — констатирует Эдвардс.

Провал Погба

Журналист Mirror Дэвид Макдоннелл обратил внимание на то, как слабо сыграл Поль Погба, который был героем двух предыдущих встреч.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Герои и неудачники английского четвертьфинала ЛЧ Кинжал в сердце «Сити» от Салаха, привычное дело для Лаоса и фэйлы центральных защитников «После того, как Поль Погба стал героем двух предыдущих встреч, в особенности на "Этихаде", где помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Манчестер Сити", о нем вновь всерьез заговорили. Появилась мысль, что "красные дьяволы" все же не зря заплатили рекордные для себя 89 миллионов фунтов стерлингов.

Однако в матче против "Вест Бромвича" француз не смог продлить серию удачных встреч. Он вновь стал слишком часто терять мяч, не бороться за него, а также проигрывать борьбу в центре поля, из-за чего был заменен уже по прошествии часа игры.

Похоже, Моуринью до сих пор не научился выжимать из Погба максимум в каждой отдельно взятой игре.

Гол Джея Родригеса не просто принес "Вест Бромвичу" невероятную победу, первую с января, но и дал "дроздам" проблеск надежды на сохранение прописки в элитном дивизионе, в то время как Даррен Мур с этим замечательным результатом улучшил шансы на то, чтобы стать полноценным главным тренером», — считает Макдоннелл.