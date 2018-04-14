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    Хусаинов: Желтая Смолову? Похоже на заказ

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    Федор Смолов
    На фото:Федор Смолов
    Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов выразил предположение, что арбитр матча 26-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Арсенал» (3:0) Артем Чистяков неслучайно показал желтую карточку форварду хозяев Федору Смолову.

    Нападающий пропустит встречу с ЦСКА из-за перебора «горчичников». Видеоповторы ясно дают понять, что судья ошибся. При этом по регламенту КДК не сможет отменить дисквалификацию Смолова.

    «Считаю, судья не просто так показал карточку Смолову. На мой взгляд, здесь речь может идти об определенном заказе.

    Я не конкретизирую. Но похоже на то. В свое время Казьменко так поступил в отношении Эменике. Очень жаль... Во втором круге судьи обычно начинают влиять на судьбы, результаты матчей.

    Стечение обстоятельств? Нет, не думаю. Человек же знает правила игры, знает, какие могут последствия. Тем более показывать такие карточки в конце чемпионата», — приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

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