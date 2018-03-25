Экс-игрок БАТЭ: Гончаренко мог разломать ногой шкафчик или кидаться льдом

Бывший полузащитник БАТЭподелился воспоминаниями о работе с, которые входят в тренерский штаб ЦСКА.

«Считаю, что на первом месте должны быть знания и компетентность. Всем этим Ермакович обладает. До Александра Владимировича тренером БАТЭ был Гончаренко – человек харизматичный и взрывной, а Ермакович другой по своей натуре, он не тренер-тиран.

Пример взрывоопасности Гончаренко? Если Виктор Михайлович заводился, то это было по делу и в определенной степени давало эффект. Он мог стукнуть ногой в дверь или шкафчик так, что тот разламывался. Порой бросался в раздевалке льдом, чтобы завести нас.

Как-то команде прилично досталось. Я переодевался по соседству с Сашей Глебом. Наверное, просто повезло, что Гончаренко тогда не целился в Сашу, в меня тоже ничего не прилетело. Иногда после первого тайма были такие взбучки, что на второй выходила совсем другая команда.

Как проявлялся гнев Ермаковича? Мы просто не знали бы, как реагировать, если бы Ермакович неожиданно стал крушить что-то на своем пути. Конечно, он мог повысить голос, но чаще футболисты сами замечали, что Александр Владимирович очень расстроен, и старались исправить ситуацию», – сказал Лихтарович в интервью журналу «Большой футбол».