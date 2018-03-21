Зидан одобрил покупку форварда «Баварии»

Главный тренер мадридского «Реала»одобрил покупку нападающего мюнхенской «Баварии», информирует AS.

По данным издания, «сливочные» уже согласовали условия личного контракта поляка с его агентом Пини Захави.

Клубы еще не обсуждали делали трансфера, который может обойтись «Реалу» в 100 миллионов евро. Впрочем, мадридцы надеются снизить цену, включив в сделку полузащитника Хамеса Родригеса.

Права на колумбийца принадлежат «королевскому клубу», но до лета 2019 года он будет играть в «Баварии» на правах аренды.

Трансферный дайджест. 13-19 марта

Отмечается, что «Реал» отказался от идеи покупки нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, за которого лондонский клуб просил огромные деньги.