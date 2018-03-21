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    Зидан одобрил покупку форварда «Баварии»

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    Роберт Левандовски
    На фото:Роберт Левандовски
    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан одобрил покупку нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, информирует AS.

    По данным издания, «сливочные» уже согласовали условия личного контракта поляка с его агентом Пини Захави.

    Клубы еще не обсуждали делали трансфера, который может обойтись «Реалу» в 100 миллионов евро. Впрочем, мадридцы надеются снизить цену, включив в сделку полузащитника Хамеса Родригеса.

    Права на колумбийца принадлежат «королевскому клубу», но до лета 2019 года он будет играть в «Баварии» на правах аренды.

    Трансферный дайджест. 13-19 марта

    Отмечается, что «Реал» отказался от идеи покупки нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, за которого лондонский клуб просил огромные деньги.

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