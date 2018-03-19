УЕФА открыл дело в отношении французских клубов после матчей ЛЕ

На фото: УЕФА открыл дело в отношении французских клубов после матчей ЛЕ uefa.com

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношениипо итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте организации.

Дело в отношении «Лиона» открыто сразу по нескольким пунктам: бросание болельщиками предметов, использование пиротехники, неуместное поведение, расистские выкрики и блокировка лестничных проходов на арене. Дело будет рассмотрено 31 мая.

Напомним, что ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы прошла во Франции 15 марта и завершилась в пользу ЦСКА — 3:2. По итогам двух встреч армейцы пробились в 1/4 финала турнира, где сыграют с лондонским «Арсеналом».

Дело в отношении «Марселя» открыто за нарушение болельщиками правил поведения и использование пиротехники. Дело будет рассмотрено 22 марта.

«Марсель» по итогам двух встреч победил «Атлетик» и вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет с «РБ Лейпцигом».