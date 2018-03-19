ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    УЕФА открыл дело в отношении французских клубов после матчей ЛЕ

    УЕФА Между тем Происшествия Лига Европы Лига 1 Футбол Франции Лион Марсель Календарь Лиги 1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    УЕФА открыл дело в отношении французских клубов после матчей ЛЕ
    На фото:УЕФА открыл дело в отношении французских клубов после матчей ЛЕ
    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Марселя» и «Лиона» по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте организации.

    Дело в отношении «Лиона» открыто сразу по нескольким пунктам: бросание болельщиками предметов, использование пиротехники, неуместное поведение, расистские выкрики и блокировка лестничных проходов на арене. Дело будет рассмотрено 31 мая.

    Напомним, что ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы прошла во Франции 15 марта и завершилась в пользу ЦСКА — 3:2. По итогам двух встреч армейцы пробились в 1/4 финала турнира, где сыграют с лондонским «Арсеналом».

    Дело в отношении «Марселя» открыто за нарушение болельщиками правил поведения и использование пиротехники. Дело будет рассмотрено 22 марта.

    «Марсель» по итогам двух встреч победил «Атлетик» и вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет с «РБ Лейпцигом».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-3 менеджера, которых уволят по окончании сезона
  • По оценкам экспертов, эти специалисты, скорее всего, начнут новый сезон в других клубах
    •
  • Сдюжили. ЦСКА выгрыз путевку в четвертьфинал
  • Браво, Виктор Гончаренко!
    •
  • 18/03
    • ПСЖ вырвал победу у «Ниццы»
  • 18/03
    • СМИ: Неймар потребовал у ПСЖ повышения зарплаты
  • 17/03
    • «Монако» одержал волевую победу над «Лиллем»
  • 16/03
    • ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
  • 16/03
    • Россия сократила отрыв от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
  • 16/03
    • Бабаев: Болельщики ЦСКА не имеют отношения к беспорядкам у стадиона
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18
    Подробный разбор
  • Новая форма сборной и дефицит нападающих
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищеским матчам с Бразилией и Францией
    •
  • Дзюба рвется в сборную
  • «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе
    •
  • Лига чемпионов отдаляется. «Краснодар» оступился на своем поле
  • СМИ – о поражении подопечных Игоря Шалимова от «Уфы»
    •
  • И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей
  • Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»
    •
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    •
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Два армейских клуба отпразднуют победы
  • Прогнозы и ставки на футбол и хоккей 19 марта
  • 4,53
    •
  • Сумеет ли «Локомотив» снова победить СКА?
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 19 марта
  • 1,86
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 16:12
    • Луис Фелипе Рамос продлил контракт с «Лацио»
  • Как «Лейпциг» нашел оружие против «Баварии»
  • Реакция прессы на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария»
    • 15:43
  • 15:25
    • «Ливерпуль» и «Арсенал» хотят приобрести Лукаса Васкеса
  • 14:59
    • Фанаты «Байера» и «Кельна» подрались в Леверкузене накануне матча
  • 14:45
    • Стоимость билета на матч ЦСКА — «Арсенал» составляет от 1000 рублей
  • 14:28
    • Кьеллини может пропустить первый матч против «Реала»
  • 14:14
    • Игроки сборной России поздравили Кокорина с днем рождения
  • Кто сможет прервать гегемонию «Реала»?
  • Прогноз на победителя Лиги чемпионов сезона 2017/18
    • 3,50Завтра в 22:00
  • 12:22
    • Назначены судьи на контрольные матчи сборной России
  • 12:07
    • «Реал Сосьедад» отправил в отставку главного тренера
  • 11:55
    • Дзагоев не принимает участие в тренировке сборной России
  • 11:46
    • Кутепов очень хочет поиграть в итальянском клубе
  • 10:40
    • Полузащитник сборной Уругвая ждет интересного матча с командой России
  • 10:32
    • Месси считает ЧМ-2018 своим последним шансом выиграть мундиаль
  • 10:19
    • У Швайнштайгера и Иванович родился сын
  • 10:11
    • Кержаков еще не определился, какую игру будет прививать юношеской сборной
  • 09:50
    • Безуглов не видит в российском футболе проблемы допинга
  • Топ-3 менеджера, которых уволят по окончании сезона
  • По оценкам экспертов, эти специалисты, скорее всего, начнут новый сезон в других клубах
    • 08:53
  • Салах заставил защиту сборной России занервничать
  • Реакция прессы на феноменальное выступление форварда «Ливерпуля» в матче с «Уотфордом»
    • 01:24
  • 01:04
    • «Марсель» дома проиграл «Лиону»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус