На фото: УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы uefa.com

Примечательно, что в нее не попали футболисты ЦСКА, хотя Александр Головин был номинирован на звание игрока тура.

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