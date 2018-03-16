УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

Команда недели выглядит следующим образом:
Алеш Грушка («Виктория»), Филипе Луис («Атлетико»), Стефан де Врей, Луис Фелипе (оба – «Лацио»), Бернардо («РБ Лейпциг»), Лукас Окампос («Марсель»), Батталья («Спортинг»), Лукас Лейва («Лацио»), Анхель Корреа («Атлетико»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»), Марек Бакош («Виктория»).
Примечательно, что в нее не попали футболисты ЦСКА, хотя Александр Головин был номинирован на звание игрока тура.
Команда недели #ЛигаЕвропы 👏👏👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 марта 2018 г.
👇👇👇 pic.twitter.com/iGDHD9VwrA