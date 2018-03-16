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    УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

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    УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
    На фото:УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2017/2018Завершен
    УЕФА представил команду недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт организации.

    Команда недели выглядит следующим образом:

    Алеш Грушка («Виктория»), Филипе Луис («Атлетико»), Стефан де Врей, Луис Фелипе (оба – «Лацио»), Бернардо («РБ Лейпциг»), Лукас Окампос («Марсель»), Батталья («Спортинг»), Лукас Лейва («Лацио»), Анхель Корреа («Атлетико»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»), Марек Бакош («Виктория»).

    Примечательно, что в нее не попали футболисты ЦСКА, хотя Александр Головин был номинирован на звание игрока тура.


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