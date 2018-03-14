Гончаренко: Мы хорошо играем на выезде, но не нужно обольщаться

Главный тренердал свой комментарий перед ответным матчем противв 1/8 финала Лиги Европы.

Слова Гончаренко приводит «Спорт-Экспресс».

«ЦСКА на выезде играет лучше, чем дома? Мы достаточно хорошо играли на выезде, но это не повод обольщаться. Все эти матчи были достаточно напряженными, результат мог качнуться то в одну, то в другую сторону», — сказал Гончаренко.

«Что касается "Лиона", то команда обладает сильными футболистами, и это не только центр поля, но и фланговые игроки, способные обыграть футболиста один в один. Мне нравится готовить команду к ответному матчу. Мы уже знаем, к чему готовиться, поэтому есть моменты, которые можно изменить», — также сказал тренер ЦСКА.

Матч «Лион» — ЦСКА состоится 15 марта.

В первом матче москвичи уступили со счетом 0:1.