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    Гончаренко: Мы хорошо играем на выезде, но не нужно обольщаться

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    Виктор Гончаренко
    На фото:Виктор Гончаренко
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал свой комментарий перед ответным матчем против «Лиона» в 1/8 финала Лиги Европы.

    Слова Гончаренко приводит «Спорт-Экспресс».

    «ЦСКА на выезде играет лучше, чем дома? Мы достаточно хорошо играли на выезде, но это не повод обольщаться. Все эти матчи были достаточно напряженными, результат мог качнуться то в одну, то в другую сторону», — сказал Гончаренко.

    «Что касается "Лиона", то команда обладает сильными футболистами, и это не только центр поля, но и фланговые игроки, способные обыграть футболиста один в один. Мне нравится готовить команду к ответному матчу. Мы уже знаем, к чему готовиться, поэтому есть моменты, которые можно изменить», — также сказал тренер ЦСКА.

    Матч «Лион» — ЦСКА состоится 15 марта.

    В первом матче москвичи уступили со счетом 0:1.

    Попрощается ли ЦСКА с Лигой Европы?«Лион» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 марта
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