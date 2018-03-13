«Манчестер Сити» разобрался со «Сток Сити»

В матче 30-го тура английской Премьер-лигина выезде играл со. Лидер чемпионата одержал уверенную победу.

Матч завершился победой подопечных Пепа Гвардиолы со счетом 2:0

Дубль у «Манчестер Сити» оформил Давид Силва, который отличился сперва с паса Рахима Стерлинга, а затем после передачи Габриэла Жезуса.

После 30 туров «Ман Сити» набрал 81 очко и продолжает уверенно лидировать в АПЛ. У «Сток Сити» осталось 27 очков, «гончары» занимают в таблице 19-е место.