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    «Манчестер Сити» разобрался со «Сток Сити»

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    Игроки «Манчестер Сити»
    На фото:Игроки «Манчестер Сити»
    В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде играл со «Сток Сити». Лидер чемпионата одержал уверенную победу.

    Матч завершился победой подопечных Пепа Гвардиолы со счетом 2:0

    Дубль у «Манчестер Сити» оформил Давид Силва, который отличился сперва с паса Рахима Стерлинга, а затем после передачи Габриэла Жезуса.

    После 30 туров «Ман Сити» набрал 81 очко и продолжает уверенно лидировать в АПЛ. У «Сток Сити» осталось 27 очков, «гончары» занимают в таблице 19-е место.

    Чемпионат Англии. 30-й тур
    «Сток Сити» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:1)
    Голы: Давид Силва, 10, 50«Сток Сити»: Батленд, Бауэр, Зума, Мартинс Инди, Стафилидис, Аллен, Кэмерон (Собхи, 88), Ндиайе, Шакири, Хесе (Крауч, 63), Шупо-Мотинг«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг (Бернарду Силва, 85), Габриэль Жезус (Гюндоган, 90+1), СанеПредупреждение: Аллен, 73
    Уверенная передышка для «горожан»«Сток Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу 12 марта
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