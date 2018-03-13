«Манчестер Сити» разобрался со «Сток Сити»

Матч завершился победой подопечных Пепа Гвардиолы со счетом 2:0
Дубль у «Манчестер Сити» оформил Давид Силва, который отличился сперва с паса Рахима Стерлинга, а затем после передачи Габриэла Жезуса.
После 30 туров «Ман Сити» набрал 81 очко и продолжает уверенно лидировать в АПЛ. У «Сток Сити» осталось 27 очков, «гончары» занимают в таблице 19-е место.
Чемпионат Англии. 30-й тур
«Сток Сити» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:1)
Голы: Давид Силва, 10, 50«Сток Сити»: Батленд, Бауэр, Зума, Мартинс Инди, Стафилидис, Аллен, Кэмерон (Собхи, 88), Ндиайе, Шакири, Хесе (Крауч, 63), Шупо-Мотинг«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг (Бернарду Силва, 85), Габриэль Жезус (Гюндоган, 90+1), СанеПредупреждение: Аллен, 73