«Милан» интересуется бывшим игроком «Рубина»

Защитникможет продолжить карьеру в Италии. К 30-летнему футболисту проявляет интерес, сообщает Calciomercato.com.

Действующее соглашение 30-летнего защитника с «Порту» истекает в конце нынешнего сезона. Таким образом, летом он сможет перейти в другую команду на правах свободного агента. Своими выступлениями в составе португальского клуба Маркано произвел хорошее впечатление на скаутов и главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо.

Маркано в России известен по выступлениям за «Рубин» (с 2012 по 2014 год). Испанец в текущем сезоне провел в чемпионате Португалии 22 матча, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.