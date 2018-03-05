Фанат «Зенита», бросивший стробоскоп в Нигматуллина, отлучен от футбола на год

В концовке встречи «Зенит» — «Амкар» с трибуны в сторону вратаря пермяков Артура Нигматуллина был брошен стробоскоп.
«Только на трех матчах были замечены нарушения: "Локомотив" – "Спартак", "Зенит" – "Амкар" и "Арсенал" – "Ахмат".
На матче "Зенита" произошло два опасных события – стробоскоп, брошенный на поле, и два града монет во вратаря "Амкара".
Человек, который бросил стробоскоп, задержан, он получил штраф в размере 15 тысяч рублей и лишен права посещения спортивных соревнований, это болельщик "Зенита". Еще четыре человека были задержаны за разные нарушения, в том числе и за бросание монет.
Мейтин больше не допустит ситуации с запретом согласованных баннеров
Скандирование болельщиков "Зенита" в адрес Аарона Оланаре не было отмечено делегатом матча. Если этот факт имел место, то он обязательно будет рассмотрен», – цитирует Мейтина «Чемпионат».