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    Фанат «Зенита», бросивший стробоскоп в Нигматуллина, отлучен от футбола на год

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    Артур Нигматуллин
    На фото:Артур Нигматуллин
    Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал о нарушениях во время матчей 21-го тура.

    В концовке встречи «Зенит» — «Амкар» с трибуны в сторону вратаря пермяков Артура Нигматуллина был брошен стробоскоп.

    «Только на трех матчах были замечены нарушения: "Локомотив" – "Спартак", "Зенит" – "Амкар" и "Арсенал" – "Ахмат".

    На матче "Зенита" произошло два опасных события – стробоскоп, брошенный на поле, и два града монет во вратаря "Амкара".

    Человек, который бросил стробоскоп, задержан, он получил штраф в размере 15 тысяч рублей и лишен права посещения спортивных соревнований, это болельщик "Зенита". Еще четыре человека были задержаны за разные нарушения, в том числе и за бросание монет.

    Мейтин больше не допустит ситуации с запретом согласованных баннеров

    Скандирование болельщиков "Зенита" в адрес Аарона Оланаре не было отмечено делегатом матча. Если этот факт имел место, то он обязательно будет рассмотрен», – цитирует Мейтина «Чемпионат».

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