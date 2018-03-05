Матч «Амкар» — «Арсенал» перенесен в Уфу

По этой причине пермский клуб не сможет проводить домашние матчи в родном городе вплоть до исправления ситуации.
Таким образом, назначенный на 9 марта матч 22-го тура РФПЛ «Амкар» – «Арсенал» состоится на резервном для пермского клуба поля в Уфе на стадионе «Нефтяник».
«В самое ближайшее время мы сообщим всю необходимую информацию для любителей футбола, касающуюся этого переноса – "Амкар" планирует организацию выезда болельщиков, а также предоставление компенсации обладателям абонементов.
ФК "Амкар" приносит извинения любителям футбола за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.