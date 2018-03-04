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    «Наполи» дома проиграл «Роме», Джеко оформил дубль

    Серия A Футбол Италии Наполи Рома Календарь Серии А
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 27-го тура чемпионата Италии «Наполи» потерпел домашнее поражение от «Ромы» — 2:4.

    Счёт на 6-й минуте открыли футболисты неаполитанев — точным ударом на 6-й минуте отметился нападающий Лоренцо Инсинье.

    Спустя минуту полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер сравнял счёт, а форвард римлян Эдин Джеко вывел свою команду вперед, оформив дубль на 26-й и 73-й минутах.

    Полузащитник гостей Диего Перотти на 77-й минуте довёл счёт до разгромного. Окончательный счет установил нападающий «Наполи» Дрис Мертенс, забивший гол уже в добавленное время.

    «Наполи» с 69 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 53 очками поднялась на третью строчку.

    Встреча интеллигентов пройдет без эксцессов«Наполи» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 27-го тура итальянской Серии А 3-го марта
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