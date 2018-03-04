«Наполи» дома проиграл «Роме», Джеко оформил дубль

«Наполи» с 69 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 53 очками поднялась на третью строчку.

Полузащитник гостей Диего Перотти на 77-й минуте довёл счёт до разгромного. Окончательный счет установил нападающий «Наполи» Дрис Мертенс , забивший гол уже в добавленное время.

Спустя минуту полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер сравнял счёт, а форвард римлян Эдин Джеко вывел свою команду вперед, оформив дубль на 26-й и 73-й минутах.

Счёт на 6-й минуте открыли футболисты неаполитанев — точным ударом на 6-й минуте отметился нападающий Лоренцо Инсинье .

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