«Наполи» дома проиграл «Роме», Джеко оформил дубль

Счёт на 6-й минуте открыли футболисты неаполитанев — точным ударом на 6-й минуте отметился нападающий Лоренцо Инсинье.
Спустя минуту полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер сравнял счёт, а форвард римлян Эдин Джеко вывел свою команду вперед, оформив дубль на 26-й и 73-й минутах.
Полузащитник гостей Диего Перотти на 77-й минуте довёл счёт до разгромного. Окончательный счет установил нападающий «Наполи» Дрис Мертенс, забивший гол уже в добавленное время.
«Наполи» с 69 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 53 очками поднялась на третью строчку.