Набиуллин: Хочу попасть в сборную через «Зенит»

Новичок «Зенита»заявил, что хотел бы сыграть на домашнем ЧМ-2018.

«Моя цель – попасть в сборную России, и я хочу это сделать через "Зенит". В том числе попасть на чемпионат мира.

Со Станиславом Черчесовым в последний раз разговаривали осенью, по окончании сбора он вызвал меня к себе в кабинет. Тогда он мне сказал, что нужно повзрослеть, прибавить в уверенности, чтобы я возмужал.

Я попал в список потенциальных участников ЧМ-2018? Да, мне кто-то говорил об этом. Это приятно, но не важно. Будет иметь значение только окончательный список тех, кто попадет в заявку сборной», — приводит слова защитника «Спорт-Экспресс».