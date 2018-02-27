Дортмундская «Боруссия» не удержала победный счет в матче с «Аугсбургом»

Дортмундскаясыграла вничью св домашнем матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 1:1.

«Шмели» вышли вперед на 16-й минуте, когда Марко Ройс удачно сыграл на добивании в чужой штрафной площади и с близкого расстояния отправил мяч под перекладину.

Гости отыгрались на 73-й минуте. Последовала подача с углового, Кевин Дансо пробил головой прямо в голкипера, тот обил сферу перед собой, поэтому австриец успел со второй попытки подправить ее в цель.

В турнирной таблице «Боруссия» занимает второе место (41 очко), а «Аугсбург» — восьмое (32 очка).