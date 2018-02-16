Фернандеш претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

Полузащитник московского «Локомотива»претендует на звание игрока недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/16 финала турнира, информирует официальный сайт УЕФА.

Фернандеш в первой встрече с французской «Ниццей» оформил хет-трик, а «железнодорожники» победили 3:2.

Также на звание игрока недели претендуют: форвард испанского «Атлетика» Ариц Адурис, оформивший дубль в матче с московским «Спартаком» (3:1); нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи, забивший два гола в игре с итальянской «Аталантой» (3:2); полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, один раз отличившийся в воротах шведского «Эстерсунда» (3:0).

«Локомотив» одержал волевую победу над «Ниццей»

Напомним, что ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы должны пройдет 22 февраля.