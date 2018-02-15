Думбия помог «Спортингу» обыграть «Астану»

Счет в этой встрече открыли хозяева — отличился Марин Томасов . У лиссабонцев голы забили Бруну Фернандеш, Желсон Мартинш и Сейду Думбия .

«Астана» — «Спортинг». Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 15 февраля

Чем закончится визит «Спортинга» в Казахстан?

Чем закончится визит «Спортинга» в Казахстан? «Астана» — «Спортинг». Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 15 февраля

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