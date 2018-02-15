Думбия помог «Спортингу» обыграть «Астану»

Счет в этой встрече открыли хозяева — отличился Марин Томасов. У лиссабонцев голы забили Бруну Фернандеш, Желсон Мартинш и Сейду Думбия.
Ответный матч пройдет в Португалии. Встреча состоится 22 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
«Астана» (Казахстан) — «Спортинг» (Португалия) — 1:3 (1:0)
Голы: Томасов, 7 (1:0). Фернандеш, 48 — с пенальти (1:1). Мартинш, 50 (1:2). Думбья, 56 (1:3).«Астана»: Ерич, Логвиненко, Шитов, Шомко, Бейсебеков, Аничич, Маевский, Кляйнхайслер (Станоевич, 57), Томасов (Муртазаев, 86), Твумаси, Деспотович (Малый, 64).«Спортинг»: Руй Патрисиу, Фабиу Коэнтрау (Батталья, 57), Коатес, Пиччини, Пинту, Фернандеш, Виллиам Карвалью, Акунья, Мартинш (Рубен Рибейру, 84), Руис, Думбья (Монтеро, 61).Предупреждения: Коатес, 25. Логвиненко, 47. Виллиам Карвалью, 76. Бейсебеков, 80. Маевский, 81. Удаление: Логвиненко (Астана), 62.