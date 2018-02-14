«Тоттенхэм» дорос до «Старой Синьоры»

Тактическая ставка Аллегри сыграла ненадолго

Чтобы обыграть нынешний «Тоттенхэм» соперникам необходимо не просто нейтрализовать его мощную и сыгранную среднюю линию, но и сделать это так, чтобы появились свои шансы на взятие ворот. Именно с такой дилеммой перед матчем пытался справиться наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри: схема 4-3-3 для насыщения центра поля, скорее всего, помогла бы создать проблемы оппонентам в этой зоне, но она же могла помешать эффективности игры коллектива в наступлении, чего нельзя было допускать, с учетом того, что матч проходил на своем поле.

В этой ситуации алленаторе туринцев решил сделать ставку на контратакующий состав, где Сами Хедира и Миралем Пьянич были призваны впитать в себя давление соперника, после чего кинжальными передачами должны были отправлять в контратаки партнеров. С этой целью на позиции «десятки» под Гонсало Игуаином действовал Дуглас Коста, хотя куда привычнее его видеть на фланге атаки. Вместе с таким же быстрым Федерико Бернардески и способным навязать физическую борьбу впереди Марио Манджукичем они должны были создать проблемы редутам лондонцев.

Но это произошло только в первые 10 минут игры, когда счет стал 2:0, после чего дружина Маурисио Почеттино попросту отрезала атакующую четверку от снабжения мячом за счет четкого контроля сферы на чужой половине и при этом своими атакующими действиями создала нестерпимое давление для немца, боснийца и четверки защитников за их спинами. Вероятно, в этой ситуации в средней линии хозяев эффективнее было бы использовать Клаудио Маркизио, одинаково успешно умеющего как разрушать, так и созидать, а тот же Дуглас Коста был бы полезнее на краю. Посему Аллегри все же не стоило делать полузащиту своей команды столь уязвимой.

«Крайний полузащитник хозяев Дуглас Коста играл атакующим хавбеком под нападающим в "Баварии" под началом Пепа Гвардиолы, однако во встрече с "Тоттенхэмом" средняя линия "Ювентуса" откровенно не справлялась с соперником, и команда, поведя в счете в два мяча, отошла в оборону слишком глубоко», — критикует решение тренера выставить в основе бразильского вингера Tuttosport.

Игуаин подвел «Ювентус»

Тем не менее, наставник «бьянконери» не виноват в том, что его и команду по-хорошему подвел Гонсало Игуаин, который упустил сразу два шанса сделать хет-трик еще до перерыва. Сперва ближе к концу первого тайма он смазал по воротам из убойной позиции, а затем, уже на последних его секундах не реализовал пенальти, безалаберно пробив на силу в перекладину. Все это происходило при счете 2:1, и есть сомнения, что после паузы «Тоттенхэм» сумел бы спастись с 1:3 в пользу соперника.

«Ювентус» не удержал победу над «Тоттенхэмом» Туринский «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Подобная ситуация уже не впервые случается с аргентинским нападающим, ведь уже многое сказано о его расточительство выгодных для взятия ворот моментов в больших матчах. С таким форвардом «Ювентусу» куда легче побеждать в чемпионате Италии, который, как когда-то сказал классик, выигрывается в провинции, поскольку большая часть его команд — это середняки и аутсайдеры, в то время, как в Лиге чемпионов нужно демонстрировать умение забивать топ-клубам, в чем у южноамериканца наблюдаются проблемы.

«При всех своих голах и свершениях Игуаин все еще ходит с тенью. Есть мнение, что Лионель Месси уже легко был бы свергнут с трона в качестве лучшего футболиста мира, если бы Гонсало завершал свои моменты в больших поединках. Поражение в финале ЧМ-2014, два проигранных финала Лиги чемпионов: только в головокружительном жестоком взгляде на элитный футбол это может рассматриваться как провал», — пишет The Guardian.

«Тоттенхэму» рано считать себя фаворитом

Заочная дуэль форвардом стала одной из ключевых в этой игре, ведь в отличие от Игуаина Харри Кейн позволил себе лишь один раз упустить верный шанс для того, чтобы расписаться в рамке Джиджи Буффона. Еще при счете 2:0 ветеран вытащил удар головой в упор от бомбардира «Шпор» после классной подачи Кристиана Эриксена. Немного спустя наконечник атак гостей уже не упустил свою возможность, выйдя на свидание с первым номером «Ювентуса».

Кейн: «Тоттенхэм» проявил характер в матче с «Юве» Форвард «Тоттенхэма» высказал мнение о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» Именно Кейн, а также уверенно руководившие игрой в центре поля Мусса Дембеле и Кристиан Эриксен при острых действиях между линиями со стороны Деле Алли и сделали разницу для «Тоттенхэма» между поражением и хорошим результатом накануне ответного поединка. Тем не менее, коллективу Почеттино чревато успокаиваться, ведь на «Уэмбли» гости могут воспользоваться тем, что хозяев вперед будут гнать родные трибуны, и получат необходимое пространство. Кроме того, там чемпиону Италии наверняка помогут Блез Матюиди в центре поля и Пауло Дибала в атаке.

«Лондонцы вернулись с того света. Их лидер атак Харри Кейн сыграл потрясающе. Кажется, ничто не в состоянии его смутить. Он продемонстрировал игру, которая стала олицетворением зрелости дружины Маурисио Почеттино», — пишет The Times.

«В начале матча "Шпоры" продемонстрировали свою слабость — не самую надежную оборону. Однако "Старая Синьора" стала защищаться слишком глубоко, и эта проблема скорее психологического, а не физического характера. Возможно, в Лондоне у туринской команды будет больше свободных зон для атаки. Но, так или иначе, мы должны увидеть совсем иной "Ювентус" на выезде», — считает Gazzetta dello Sport.