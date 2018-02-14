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    «Ювентус» не удержал победу над «Тоттенхэмом»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Туринский «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. Пьянич со стандарта забросил мяч в штрафную на свободного Гонсало Игуаина, который классно пробил в дальний нижний угол, Льорис не спас.

    На 9-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Бернардески наткнулся на Дэвиса в штрафной «Тоттенхэма». Одиннадцатиметровый реализовал Гонсало Игуаин.

    На 35-й минуте Деле Алли выиграл борьбу в центре поля и классно сыграл на ход Гарри Кейну, который выскочил на Буффона, ушёл от голкипера и пробил по пустым воротам.

    В компенсированное к первому тайму время был назначен второй пенальти в ворота «шпор». Но Гонсало Игуаин с «точки» пробил в перекладину.

    На 71-й минуте «Тоттенхэм» заработал опасный стандарт у чужой штрафной. Кристиан Эриксен здорово пробил в левый нижний угол, а Буффон ожидал удара в противоположную девятку, изначально сделав неверное движение.

    Ответный матч пройдет в Лондоне 7 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
    «Ювентус» (Италия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 2:2 (2:1)
    Голы: Игуаин, 2 (1:0). Игуаин, 9 — с пенальти (2:0). Кейн, 35 (2:1). Эриксен, 72 (2:2).Нереализованный пенальти: Игуаин (Ювентус), 45+2 (штанга)«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Сандру, Хедира (Бентанкур, 66), Пьянич, Бернардески, Дуглас Коста (Асамоа, 90+2), Игуаин, Манджукич (Стураро, 76).«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Эриксен (Ваньяма, 90+2), Дайер, Дембеле, Алли (Сон Хын Мин, 83), Ламела (Лукас, 89), Кейн.Предупреждения: Дэйвис, 8. Бенатиа, 45. Орье, 47. Игуаин, 60. Бентанкур, 80.
    Обзор коэффициентов на матчи Лиги чемпионовОбзор коэффициентов на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов 13-14 февраля
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