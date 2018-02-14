«Ювентус» не удержал победу над «Тоттенхэмом»

Туринскийна своем поле сыграл вничью с лондонским(2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. Пьянич со стандарта забросил мяч в штрафную на свободного Гонсало Игуаина, который классно пробил в дальний нижний угол, Льорис не спас.

На 9-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Бернардески наткнулся на Дэвиса в штрафной «Тоттенхэма». Одиннадцатиметровый реализовал Гонсало Игуаин.

На 35-й минуте Деле Алли выиграл борьбу в центре поля и классно сыграл на ход Гарри Кейну, который выскочил на Буффона, ушёл от голкипера и пробил по пустым воротам.

В компенсированное к первому тайму время был назначен второй пенальти в ворота «шпор». Но Гонсало Игуаин с «точки» пробил в перекладину.

На 71-й минуте «Тоттенхэм» заработал опасный стандарт у чужой штрафной. Кристиан Эриксен здорово пробил в левый нижний угол, а Буффон ожидал удара в противоположную девятку, изначально сделав неверное движение.

Ответный матч пройдет в Лондоне 7 марта.