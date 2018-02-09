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    «Барселона» сыграет с «Севильей» в финале Кубка Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Барселона Валенсия
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» одержала гостевую победу над «Валенсией» — 2:0.

    Каталонцы открыли счет на 50-й минуте. Суарес с левого фланга выполнил передачу на дальнюю штангу, а Филиппе Коутиньо в падении пробил удачно в противоход Доменеку.

    А на 85-й минуте Луис Суарес с левого угла штрафной площади выполнил точную передачу в центр на Ракитича, Иван принял мяч и поразил угол ворот Доменека.

    В первой встрече «Барселона» победила со счётом 1:0 и по сумме двух матчей уверенно вышла в решающий раунд турнира, где встретится с «Севильей».

    Кубок Испании. 1/2 финала Ответный матч
    «Валенсия» – «Барселона» – 0:2 (0:0)
    Голы: Филиппе Коутинью, 49 (0:1). Ракитич, 82 (0:2).«Валенсия»: Доменеч, Монтойя, Габриэл Паулиста, Гарай (Везу, 71), Хосе Гайя, Парехо, Кондогбья, Кокелен (Гонсалу Гедеш, 55), Вьетто, Дзадза, Родриго (Солер, 55).«Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Пике (Й.Мина, 83), Юмтити, Жорди Альба, Андре Гомеш (Филиппе Коутинью, 46), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулинью, 65), Месси, Луис Суарес.Предупреждения: Родриго, 34. Дзадза, 75. Парехо, 90+1.
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