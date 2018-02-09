«Барселона» сыграет с «Севильей» в финале Кубка Испании

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испанииодержала гостевую победу над— 2:0.

Каталонцы открыли счет на 50-й минуте. Суарес с левого фланга выполнил передачу на дальнюю штангу, а Филиппе Коутиньо в падении пробил удачно в противоход Доменеку.

А на 85-й минуте Луис Суарес с левого угла штрафной площади выполнил точную передачу в центр на Ракитича, Иван принял мяч и поразил угол ворот Доменека.

В первой встрече «Барселона» победила со счётом 1:0 и по сумме двух матчей уверенно вышла в решающий раунд турнира, где встретится с «Севильей».