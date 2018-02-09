«Барселона» сыграет с «Севильей» в финале Кубка Испании

Каталонцы открыли счет на 50-й минуте. Суарес с левого фланга выполнил передачу на дальнюю штангу, а Филиппе Коутиньо в падении пробил удачно в противоход Доменеку.
А на 85-й минуте Луис Суарес с левого угла штрафной площади выполнил точную передачу в центр на Ракитича, Иван принял мяч и поразил угол ворот Доменека.
В первой встрече «Барселона» победила со счётом 1:0 и по сумме двух матчей уверенно вышла в решающий раунд турнира, где встретится с «Севильей».
Кубок Испании. 1/2 финала Ответный матч
«Валенсия» – «Барселона» – 0:2 (0:0)
Голы: Филиппе Коутинью, 49 (0:1). Ракитич, 82 (0:2).«Валенсия»: Доменеч, Монтойя, Габриэл Паулиста, Гарай (Везу, 71), Хосе Гайя, Парехо, Кондогбья, Кокелен (Гонсалу Гедеш, 55), Вьетто, Дзадза, Родриго (Солер, 55).«Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Пике (Й.Мина, 83), Юмтити, Жорди Альба, Андре Гомеш (Филиппе Коутинью, 46), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулинью, 65), Месси, Луис Суарес.Предупреждения: Родриго, 34. Дзадза, 75. Парехо, 90+1.