«Тосно» арендовал полузащитника ЦСКА

договорился соб аренде полузащитника

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, соглашение об аренде рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом у «Тосно» не будет опции выкупа контракта игрока.

Напомним, Макаров уже выступал за «Тосно» на правах аренды в сезоне 2016-2017 и помог команде повыситься в классе.

Большую часть текущего сезона Макаров пропустил из-за травмы. Полузащитник выходил на поле только дважды — в матче квалификации Лиги чемпионов против АЕКа и в поединке РФПЛ против «Спартака».

Ранее «Тосно» также арендовал полузащитника «Краснодара» Илью Жигулева.